С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ!
Сегодня у православных верующих начался Великий пост
Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля.
Накануне, в Прощеное воскресенье, митрофорный протоиерей, настоятель Собора Михаила Архангела отец Анатолий благословил прихожан на начинающийся Великий пост. Отслужив вечерню с Чином прощения, он призвал верующих примириться друг с другом. Сам настоятель тоже попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел. Расписание богослужений в железногорском Соборе Михаила Архангела размещены на сайте www.sobor26.ru
Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.
Впрочем, ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал известный проповедник Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей". "Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела", - говорил он.
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