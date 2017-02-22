В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР САВИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 27 февраля

Уроки истории. В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции говорим о достижениях и ошибках. Какую модель создали большевики: социально ориентированное или тоталитарное государство? Мог бы сегодня быть построен такой город, как Железногорск, и такие предприятия, как ГХК и ИСС? Об этом и многом другом будем говорить с доцентом академии МЧС Александром Савиным. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 27 февраля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.