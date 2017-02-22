НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
22.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 33 | Автор: Сергей Скляров
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли женщина стать следующим президентом России. Об этом сообщает РИА Новости.
Перерывы для секса хотят ввести в офисах Швеции
В Швеции предлагают ввести перерыв на секс в течение рабочего дня. С таким предложением выступил член городского совета населенного пункта Эвертурнео Пер-Эрик Мускос. Об этом сообщает издание Inquirer.net.
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