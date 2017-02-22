РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 ФЕВРАЛЯ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве удивлены утечками в СМИ из расследования американской стороной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли женщина стать следующим президентом России. Об этом сообщает РИА Новости.В Швеции предлагают ввести перерыв на секс в течение рабочего дня. С таким предложением выступил член городского совета населенного пункта Эвертурнео Пер-Эрик Мускос. Об этом сообщает издание Inquirer.net.Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 23 февраля.