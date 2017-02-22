НАЗАД ДОРОГИ НЕТ?

Железногорский перевозчик «Горавтотранс» официально назвал дату массового сокращения персонала

По информации директора ЦЗН Ивана Чуприны, 24 апреля — официальная дата увольнения 47 работников предприятия. Под «раздачу» попадают водители, кондукторы и два диспетчера.

О том, что частный перевозчик намерен провести массовое сокращение, стало известно еще 21 января. Об этом доложил на отраслевой планерке главе ЗАТО г. Железногорск Вадиму Медведеву директор ЦЗН Иван Чуприна. Его о сокращении работников в свою очередь уведомил директор предприятия. Тогда речь шла об увольнении 54 человек, на сегодня в списках 47 работников.

Пять водителей и два кондуктора ушли по собственному желанию. Они, скорее всего, нашли работу. Кстати, в железногорском ЦЗН 18 свободных вакансий водителей, для кондукторов вакансии пока не открыты.

Изучив документы, представленные директором «Горавтотранса», специалисты ЦЗН нашли в них серьезную ошибку, а именно: величина заработной платы сотрудников «Горавтотранса» была ниже прожиточного минимума, утвержденного трехсторонней комиссией Красноярского края. Директора заставили изменить размер «белой» зарплаты.

Директор железногорского ЦЗН Иван Чуприна предложил попавшим под сокращение сотрудникам обращаться в Центр занятости за консультацией.

- Более того, по просьбе работников, специалисты службы занятости будут выезжать на предприятие, чтобы на месте оказывать консультационную помощь, - сказал Иван Чуприна

По информации, близкой к источникам, директор «Горавтотранса» намерен продать свой бизнес и на него даже несколько претендентов. Осложняет ситуацию выполнение муниципального задания на перевозку пассажиров. Для заключения нового контракта с другим перевозчиком потребуется не менее трех месяцев, а потому, прекратить перевозки железногорцев на маршрутах 11,12 и 13 в одночасье невозможно. Такой вариант и не рассматривается, местная власть ищет пути решения. На это у администрации два месяца.

P.S. Хорошая новость. Несколько минут назад стало известно, что "желтые автобусы" продолжат работать в Железногорске и оказывать услуги по перевозке пассажиров. Говорят, сегодня эту информацию довели до сведения коллектива предприятия.