Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР САВИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР САВИН
22.02.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 27 февраля
НАЗАД ДОРОГИ НЕТ?

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ?
22.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский перевозчик «Горавтотранс» официально назвал дату
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ
22.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 23 февраля представляет Анна Тищук
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
22.02.17 | Главные темы / Cобытия
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Вадима Медведева и главы администрации
ГОРЫ ЗОВУТ!

ГОРЫ ЗОВУТ!
22.02.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
21 февраля в Железногорске открылся новый скалодром

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ?

22.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 66 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорский перевозчик «Горавтотранс» официально назвал дату массового сокращения персонала

По информации директора ЦЗН Ивана Чуприны, 24 апреля — официальная дата увольнения 47 работников предприятия. Под «раздачу» попадают водители, кондукторы и два диспетчера.

О том, что частный перевозчик намерен провести массовое сокращение, стало известно еще 21 января. Об этом доложил на отраслевой планерке главе ЗАТО г. Железногорск Вадиму Медведеву директор ЦЗН Иван Чуприна. Его о сокращении работников в свою очередь уведомил директор предприятия. Тогда речь шла об увольнении 54 человек, на сегодня в списках 47 работников.

Пять водителей и два кондуктора ушли по собственному желанию. Они, скорее всего, нашли работу. Кстати, в железногорском ЦЗН 18 свободных вакансий водителей, для кондукторов вакансии пока не открыты.

Изучив документы, представленные директором «Горавтотранса», специалисты ЦЗН нашли в них серьезную ошибку, а именно: величина заработной платы сотрудников «Горавтотранса» была ниже прожиточного минимума, утвержденного трехсторонней комиссией Красноярского края. Директора заставили изменить размер «белой» зарплаты.

Директор железногорского ЦЗН Иван Чуприна предложил попавшим под сокращение сотрудникам обращаться в Центр занятости за консультацией.

- Более того, по просьбе работников, специалисты службы занятости будут выезжать на предприятие, чтобы на месте оказывать консультационную помощь, - сказал Иван Чуприна

По информации, близкой к источникам, директор «Горавтотранса» намерен продать свой бизнес и на него даже несколько претендентов. Осложняет ситуацию выполнение муниципального задания на перевозку пассажиров. Для заключения нового контракта с другим перевозчиком потребуется не менее трех месяцев, а потому, прекратить перевозки железногорцев на маршрутах 11,12 и 13 в одночасье невозможно. Такой вариант и не рассматривается, местная власть ищет пути решения. На это у администрации два месяца.

P.S. Хорошая новость. Несколько минут назад стало известно, что "желтые автобусы" продолжат работать в Железногорске и оказывать услуги по перевозке пассажиров. Говорят, сегодня эту информацию довели до сведения коллектива предприятия. 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПРИЕХАЛИ!

ПРИЕХАЛИ!
25 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорский частный перевозчик ООО «Горавтотранс» прекратит работу уже в конце марта
НАЧАЛЬСТВУ ОГРАНИЧИЛИ ЗАРПЛАТУ

НАЧАЛЬСТВУ ОГРАНИЧИЛИ ЗАРПЛАТУ
9 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Зарплату руководителей «привязали» к зарплате сотрудников
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИВАН ЧУПРИНА
11 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - директор Центра занятости населения Иван Чуприна
ЖЕРНОВА КРИЗИСА

ЖЕРНОВА КРИЗИСА
13 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске сократят 555 человек

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Марина, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Гость Гость, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
феликс, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Феликс, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Александр, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Вольдемар, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР 
Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве удивлены утечками в СМИ из расследования американской стороной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Путин примет участие в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Кремль: президентом России может стать женщина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли женщина стать следующим президентом России. Об этом сообщает РИА Новости.

Перерывы для секса хотят ввести в офисах Швеции
В Швеции предлагают ввести перерыв на секс в течение рабочего дня. С таким предложением выступил член городского совета населенного пункта Эвертурнео Пер-Эрик Мускос. Об этом сообщает издание Inquirer.net.

МЧС выступило с экстренным предупреждением к москвичам
Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 23 февраля.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

НАГРЕЛИ СТАРУШКУ ТЕПЕРЬ ОНА ФЕРРИС МУЖСКОЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ! ЕВГЕНИЙ БЬЕТ РЕКОРДЫ СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ! НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Февраль 2017 (131)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (183)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.