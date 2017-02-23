ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ФЕВРАЛЯ

Ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной одобрила нижняя палата парламента Нидерландов. 6 апреля 2016 года на референдуме по этому вопросу 61 процент участников голосования высказался против ратификации документа.Россия применила экстренные меры по запрету импорта свинины из стран Евросоюза в конце января 2014 года из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней в Польше и Литве.Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала столкновение со шведкой Стиной Нильссон в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира в Лахти.Популярнейший актер театра и кино Алексей Баталов попал в одну из столичных больниц 23 февраля в связи с осложнениями после протезирования сустава, сообщил Life.Министр здравоохранения Австрии Сабина Оберхаузер скончалась в четверг после продолжительной борьбы с раком, сообщает австрийское информагентство APA.