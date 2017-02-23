ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ФЕВРАЛЯ
23.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Сергей Скляров
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Ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной одобрила нижняя палата парламента Нидерландов. 6 апреля 2016 года на референдуме по этому вопросу 61 процент участников голосования высказался против ратификации документа.
ВТО отклонила апелляцию России по «свиному делу»
Россия применила экстренные меры по запрету импорта свинины из стран Евросоюза в конце января 2014 года из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней в Польше и Литве.
Лыжница Нильссон не пожала руку россиянке Матвеевой на ЧМ
Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала столкновение со шведкой Стиной Нильссон в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира в Лахти.
Алексей Баталов госпитализирован в Москве
Популярнейший актер театра и кино Алексей Баталов попал в одну из столичных больниц 23 февраля в связи с осложнениями после протезирования сустава, сообщил Life.
Министр здравоохранения Австрии скончалась от рака
Министр здравоохранения Австрии Сабина Оберхаузер скончалась в четверг после продолжительной борьбы с раком, сообщает австрийское информагентство APA.
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