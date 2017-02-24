ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ФЕВРАЛЯ
24.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Сергей Скляров
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Названа причина резкого подорожания мороженого
Производители мороженого направили обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи со скачком цен на сливочное масло с осени 2016 года, рассказал RNS гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.
В Крыму сорвалась со скалы альпинистка
Альпинистка из Москвы сорвалась с двадцатиметровой высоты во время подъема с напарником на скалу Мшатка-Къая, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу
Минэнерго Белоруссии сообщило, что решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне. Об этом сказал министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, передает «БелТА».
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Сотрудники NASA призвали своих коллег признать Луну отдельной планетой. Специалисты считают, что нынешние критерии классификации планет уже устарели.
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