ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ФЕВРАЛЯ

Французские почитатели бывшего лидера США Барака Обамы хотят добиться выдвижения его кандидатуры на пост президента Франции, сообщает ABC News.Производители мороженого направили обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи со скачком цен на сливочное масло с осени 2016 года, рассказал RNS гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.Альпинистка из Москвы сорвалась с двадцатиметровой высоты во время подъема с напарником на скалу Мшатка-Къая, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.Минэнерго Белоруссии сообщило, что решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне. Об этом сказал министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик, передает «БелТА».Сотрудники NASA призвали своих коллег признать Луну отдельной планетой. Специалисты считают, что нынешние критерии классификации планет уже устарели.