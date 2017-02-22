ГОРЫ ЗОВУТ!

21 февраля в Железногорске открылся новый скалодром



Он появился благодаря энтузиазму и активной позиции тренера по скалолазанию Сергея Лебедева, поддержке Молодёжного центра, безвозмездной работе волонтеров и спонсорской помощи.

Зал для занятий скалолазанием находится в Молодёжном центре (Ленина, 9) и содержит более 20 различных трасс, на которых одновременно может заниматься 10 человек. Площадь нового скалодрома — около 150 квадратных метров лазательных поверхностей.

Зал станет площадкой для получения первоначальных навыков скалолазания, проведения тренировок и подготовки к различным соревнованиям. Минимальный возраст для занятий альпинизмом - 6 лет.

София Белобровка

Управление физической культуры и спорта Железногорска