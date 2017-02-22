ВЕРНЕМ ГОРОДУ РАЗВИТИЕ

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Комплексное развитие Железногорска в приоритете у руководства региона
21 февраля состоялось первое заседание Совета при Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В совещании принял участие Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
В рамках заседания состоялось предварительное обсуждение 11 «пилотных» проектов, которые претендуют на статус приоритетных и которые предполагается реализовать на территории региона в ближайшее время. В течение месяца должны быть разработаны паспорта данных проектов, которые по итогу рассмотрения предполагается утвердить на Президиуме Совета.
В качестве краевого приоритетного проекта в перечень вошел проект по комплексному развитию Железногорска. Также отметим, что ЗАТО включен в реализацию еще ряда проектов, в частности, по созданию доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, по развитию кластера, по формированию опорного университета края.
Напомним, в июне 2016 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что для эффективной реализации ключевых направлений государственной политики в стране планируется внедрить проектный принцип управления. Повышение качества управления позволит более эффективно использовать бюджетные средства, сконцентрировав ресурсы на реализации приоритетов. Тогда же был создан Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который определил 11 основных направлений развития страны. В рамках выделенных приоритетов и будут реализованы федеральные проекты развития, в которые будут интегрированы программы развития Красноярского края.
В начале февраля 2017 года глава региона Виктор Толоконский подписал указ о создании нового совещательного органа. В состав Совета вошли два железногорца – генеральный директор ГХК Петр Гаврилов и генеральный директор, генеральный конструктор АО «ИСС» Николай Тестоедов, сообщает муниципальный портал.
Фото: www.24rus.ru
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