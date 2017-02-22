КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Красноярский край стал четвертым в стране в антирейтинге закредитованности населения
Красноярский край вошел в число регионов России с самым большим числом кредитов у жителей. Итоги всероссийского антирейтинга регионов по уровню высокорисковой закредитованности населения накануне представила Общественная палата РФ.
Рассчитывали антирейтинг исходя из расчётов долей взрослых жителей регионов с накопленным долгами по кредитам и займам, начиная от 500 тысяч рублей и допустивших просрочку более 90 дней.
Как уточняют РИА Новости, в десятку самых закредитованных регионов в РФ также попали Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Башкортостан, Тува и Тюменская область. А самыми незакредитованными регионами оказались Дагестан, Чеченская республика, Крым и город Севастополь.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве удивлены утечками в СМИ из расследования американской стороной смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.
Путин примет участие в саммите G20
Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в Гамбурге в июле, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Кремль: президентом России может стать женщина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли женщина стать следующим президентом России. Об этом сообщает РИА Новости.
Перерывы для секса хотят ввести в офисах Швеции
В Швеции предлагают ввести перерыв на секс в течение рабочего дня. С таким предложением выступил член городского совета населенного пункта Эвертурнео Пер-Эрик Мускос. Об этом сообщает издание Inquirer.net.
МЧС выступило с экстренным предупреждением к москвичам
Гололедица, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 23 февраля.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>