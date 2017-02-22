КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Красноярский край стал четвертым в стране в антирейтинге закредитованности населения

Красноярский край вошел в число регионов России с самым большим числом кредитов у жителей. Итоги всероссийского антирейтинга регионов по уровню высокорисковой закредитованности населения накануне представила Общественная палата РФ.

Рассчитывали антирейтинг исходя из расчётов долей взрослых жителей регионов с накопленным долгами по кредитам и займам, начиная от 500 тысяч рублей и допустивших просрочку более 90 дней.

Как уточняют РИА Новости, в десятку самых закредитованных регионов в РФ также попали Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Башкортостан, Тува и Тюменская область. А самыми незакредитованными регионами оказались Дагестан, Чеченская республика, Крым и город Севастополь.

иллюстрация incred.ru





