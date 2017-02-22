КИПИТ РАБОТА

На трассе Красноярск–Железногорск продолжается капитальный ремонт моста через Есауловку

Длина новой конструкции составит 85 метров, ширина - 12 метров, 11 из которых – проезжая часть. Сейчас старую проезжую часть убрали, старые пролеты демонтировали. Произвели ремонт опор, начали монтировать второй пролет.

Поэтапная реконструкция автодороги Красноярск – Железногорск требует от существующих мостов соответствия современным требованиям как по нагрузкам, так и по безопасности дорожного движения.

До ноября 2017 года подрядная организация «Мостремстрой» отремонтирует опоры моста, заменит пролетные строения, обустроит проезжую часть и пешеходный тротуар. В настоящее время движение транспорта осуществляется по правому мосту, по одной полосе в каждую сторону.

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю просит водителей быть осторожными на ремонтируемом участке, обращать внимание на знаковую информацию и соблюдать скоростной режим.

фото 24sk.ru