КИПИТ РАБОТА
На трассе Красноярск–Железногорск продолжается капитальный ремонт моста через Есауловку
Длина новой конструкции составит 85 метров, ширина - 12 метров, 11 из которых – проезжая часть. Сейчас старую проезжую часть убрали, старые пролеты демонтировали. Произвели ремонт опор, начали монтировать второй пролет.
Поэтапная реконструкция автодороги Красноярск – Железногорск требует от существующих мостов соответствия современным требованиям как по нагрузкам, так и по безопасности дорожного движения.
До ноября 2017 года подрядная организация «Мостремстрой» отремонтирует опоры моста, заменит пролетные строения, обустроит проезжую часть и пешеходный тротуар. В настоящее время движение транспорта осуществляется по правому мосту, по одной полосе в каждую сторону.
Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю просит водителей быть осторожными на ремонтируемом участке, обращать внимание на знаковую информацию и соблюдать скоростной режим.
фото 24sk.ru
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