НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ФЕВРАЛЯ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что остановка шахт в Донбассе приведет к экологической катастрофе во всей стране. Об этом сообщает РИА Новости-Украина.Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы британского военного ведомства Майкла Фэллона о «медведе, сующем лапы в Ливию». Об этом сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка Украиной заявления Совбеза ООН, посвященного постпреду России Виталию Чуркину, не имеет значения на фоне утраты. Об этом сообщает РИА Новости.В Германии начались продажи седана Lada Vesta. Как сообщает «АвтоВАЗ», на этот рынок было отгружено более двухсот экземпляров модели, цены на которые начинаются от 12,5 тысячи евро.Знаменитый российский хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США. Вячеслав Фетисов отметил, что Буре своим решением «подает хороший пример в непростые времена».