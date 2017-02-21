МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Железногорские преподаватели детской школы искусств им. Мусоргского окунули горожан в мир музыки отечественного кино
20 февраля концертный зал ДШИ им. Мусоргского наполнился музыкальными произведениями известных советских композиторов: Бориса Мокроусова, Евгения Доги, Эдуарда Артемьева, Альфреда Шнитке. Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Раймонда Паулса, Яна Френкеля.
Известные произведения из кинофильмов: «Неуловимые мстители», «Раба любви», «Мой ласковый и нежный зверь», «Долгая дорога в дюнах», «17 мгновений весны», «Возвращение Будулая», - прозвучали в исполнении ансамбля преподавателей музыкальной школы «Фантазия», скрипичного ансамбля «Camerata», фортепианного дуэта Татьяны Петровой и Татьяны Дружининой. А также фортепианного дуэта Татьяны Земелевой, Татьяны Кичеровой, и фортепианного квартета «88».
Популярную «Песенку о шпаге» из «Достояния республики» исполнил работник ГХК, любимый исполнитель Герман Рыжов, а песню «Разговор со счастьем» из комедии «Иван Васильевич меняет профессии» не менее известный в Железногорске Максим Корчуганов.
После двухчасового соприкосновения с настоящим искусством, зрители долго не отпускали музыкантов, аплодировали стоя, а потом с просветленными лицами делились своими эмоциями.
Марина:
Галина:
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