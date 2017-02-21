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21.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 28 | Автор: Татьяна Фирсова

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Железногорские преподаватели детской школы искусств им. Мусоргского окунули горожан в мир музыки отечественного кино

20 февраля концертный зал ДШИ им. Мусоргского наполнился музыкальными произведениями известных советских композиторов: Бориса Мокроусова, Евгения Доги, Эдуарда Артемьева, Альфреда Шнитке. Александра Зацепина, Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова, Раймонда Паулса, Яна Френкеля.

Известные произведения из кинофильмов: «Неуловимые мстители», «Раба любви», «Мой ласковый и нежный зверь», «Долгая дорога в дюнах», «17 мгновений весны», «Возвращение Будулая», - прозвучали в исполнении ансамбля преподавателей музыкальной школы «Фантазия», скрипичного ансамбля «Camerata», фортепианного дуэта Татьяны Петровой и Татьяны Дружининой. А также фортепианного дуэта Татьяны Земелевой, Татьяны Кичеровой, и фортепианного квартета «88».

Популярную «Песенку о шпаге» из «Достояния республики» исполнил работник ГХК, любимый исполнитель Герман Рыжов, а песню «Разговор со счастьем» из комедии «Иван Васильевич меняет профессии» не менее известный в Железногорске Максим Корчуганов.

После двухчасового соприкосновения с настоящим искусством, зрители долго не отпускали музыкантов, аплодировали стоя, а потом с просветленными лицами делились своими эмоциями.

Марина:

- Я просто в восторге! Замечательный концерт. Я провела все это время в прекрасном мире музыки. Спасибо тем, кто это придумал. Какие прекрасные музыканты работают и творят в нашем городе!

Галина:

- Мы с мужем уже второй раз на этом концерте, первый слушали 25 января. Просто не удержались, чтобы не сходить повторно. Это экскурс в прошлое и преподаватели музыкальной школы нам помогли ощутить счастье и волнение... Очень хочу, чтобы таких тематических концертов было побольше.

 



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