РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 ФЕВРАЛЯ
21.02.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
• ДТП со смертельным исходом
• На те же грабли
• Лицом к свету
• Концерт в ДШИ
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление главы британского военного ведомства Майкла Фэллона о «медведе, сующем лапы в Ливию». Об этом сообщает РИА Новости.
«Бог им судья»: Кремль о блокировке Киевом заявления СБ о Чуркине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка Украиной заявления Совбеза ООН, посвященного постпреду России Виталию Чуркину, не имеет значения на фоне утраты. Об этом сообщает РИА Новости.
«АвтоВАЗ» выставил ценник на «Весту» в евро
В Германии начались продажи седана Lada Vesta. Как сообщает «АвтоВАЗ», на этот рынок было отгружено более двухсот экземпляров модели, цены на которые начинаются от 12,5 тысячи евро.
Тест: Поступили бы Вы как Буре?
Знаменитый российский хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США. Вячеслав Фетисов отметил, что Буре своим решением «подает хороший пример в непростые времена».
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