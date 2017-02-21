ВЗЯТЬ ВЫСОТУ!
На скалодроме центра «Патриот» 19 февраля прошли детские соревнования по скалолазанию в дисциплине «скорость», посвящённые Дню защитника Отечества
Участники соревновались в трёх возрастных группах. Главный судья соревнований Сергей Лебедев придумал настолько сложные трассы, что даже не все воспитанники секции с ними смогли справиться. Зато зрелище получилось захватывающим, настоящий праздник для детей. Призёров наградили дипломами и почетными грамотами.
Призёры 2007-2009 г.р.
Девочки: 1 место - Полина Синицына (гимназия №91);
2 место – Арина Корепова (лицей №103);
3 место – Кристина Ануфриева (лицей №103).
Мальчики: 1 место - Андрей Сластников (школа №93);
2 место – Максим Леонтьев (школа №93);
3 место – Павел Вторушин (школа №106).
Призёры 2004-2006 г.р.
Девочки: 1 место – Ксения Чемеревская (лицей №103);
2 место – Дарья Иванова (гимназия №91);
3 место – Антонина Маркелова (школа №97).
Мальчики:
1 место - Михаил Казик (школа №106);
2 место – Ярослав Турканов (школа №106);
3 место – Захар Кисляков (школа №90).
Призёры 2000-2002 г.р.
Юноши:
1 место - Ярослав Энгель (школа №90);
2 место – Влад Ануфриев (лицей №103);
3 место – Максим Мавлин (школа №96).
автор София Белобровка
Управление физической культуры и спорта Железногорска
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