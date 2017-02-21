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На скалодроме центра «Патриот» прошли детские соревнования по

ПРАЗДНИЧНЫЙ ГРАФИК КБ №51

21.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина

С 23 по 26 февраля изменится время работы подразделений Клинической больницы №51
 
Поликлиники №№ 1, 2, 3, женская консультация, детская поликлиника и поликлиника МЦ (п. Подгорный):
23, 24 и 26 февраля – не работают;
25 февраля – работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы).
 
Стоматологическая поликлиника:
23, 24, 25 и 26 февраля - не работает.
 
Неотложная помощь будет осуществляться в приемно-диагностическом отделении стационара (телефон 72-26-10).
 
ОСМЭ и ПАО:
23, 24, 25 и 26 февраля – не работают.
 
Отделение скорой помощи, приемно-диагностическое отделение оказывают неотложную медицинскую помощь круглосуточно.



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