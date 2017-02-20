МУЖСКОЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ!
20.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая
Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит акцию к Дню защитника Отечества
С 20 по 26 февраля в сетях МП "ГТС" смотрите Цифровое телевидение в открытом доступе.
Просто настройте свой телевизор! Для Ваших дорогих мужчин 108 цифровых каналов высокого качества изображения и звука!
Пошаговая инструкция на сайте www.k26.ru. Дополнительная информация по телефону: 76-50-00
Абонентам ГТС будут доступны пакеты Цифрового ТВ: «Базовый», тематические - «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
10 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидениеПо 15 января 2017 года смотри Цифровое телевидение МП «ГТС» в открытом доступе!
2 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидениеАбоненты кабельного телевидения МП ГТС могут стать участниками акции "Цифровое ТВ за 240 рублей"!
9 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияМП "ГТС" проводит акцию "Тематические каналы цифрового ТВ за 1 рубль!"
4 июня 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияС 1 июня в Железногорске запускает цифровое телевещание МП «Городская телефонная сеть»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Марина, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Гость Гость, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Жека, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
феликс, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Феликс, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Александр, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Жека, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
Татьяна Зимина, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
Вольдемар, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна Зимина, в новости: ЗАЧИСТКА
Иван, в новости: ЗАЧИСТКА
Гость Гость, в новости: ЗАЧИСТКА
НОВОСТИ ЧАСА
«Словесная диарея»: Михалков ответил интернет-звездам
Кинорежиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонTV» назвал творчество интернет-блогеров «словесной диареей». Кинорежиссер осудил интерес к блогерам со стороны молодежи.
Британку уволили с ТВ за чрезмерную красоту
24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе.
ДНР пока не начинала отвод вооружений
Провозглашенная Донецкая народная республика планирует провести отвод сил и средств от линии соприкосновения во вторник, 21 февраля. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.
Ученые назвали отличия мужской и женской дружбы
Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.
В ИГ начался финансовый кризис
Террористы организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) столкнулись с тяжелым финансовым кризисом.
Кинорежиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонTV» назвал творчество интернет-блогеров «словесной диареей». Кинорежиссер осудил интерес к блогерам со стороны молодежи.
Британку уволили с ТВ за чрезмерную красоту
24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе.
ДНР пока не начинала отвод вооружений
Провозглашенная Донецкая народная республика планирует провести отвод сил и средств от линии соприкосновения во вторник, 21 февраля. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.
Ученые назвали отличия мужской и женской дружбы
Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.
В ИГ начался финансовый кризис
Террористы организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) столкнулись с тяжелым финансовым кризисом.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>