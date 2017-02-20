РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Кинорежиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонTV» назвал творчество интернет-блогеров «словесной диареей». Кинорежиссер осудил интерес к блогерам со стороны молодежи.24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе.Провозглашенная Донецкая народная республика планирует провести отвод сил и средств от линии соприкосновения во вторник, 21 февраля. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.Террористы организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) столкнулись с тяжелым финансовым кризисом.