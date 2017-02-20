РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В продуктах «Филимоновского молочноконсервного комбината» из Красноярского края нашли растительные жиры
Специалисты краевого Роспотребнадзора проверили Филимоновский молочноконсервный комбинат в Канском районе.
Экспертиза молочной продукции выявила, что в сливочном масле «Крестьянское» и сухом молоке с жирностью 26% есть растительные жиры, что не соответствует техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции». При этом по документам оба продукта соответствовали требованиям регламента.
Роспотребнадзор привлёк комбинат к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (Недостоверное декларирование соответствия продукции). Компания пыталась обжаловать наказание в арбитражном суде, но ей было отказано.
Добавим, за недостоверное декларирование соответствия продукции предусмотрен штраф до 25 тыс. руб. для должностных лиц и до 300 тыс. руб. для юр.лиц, сообщает www.trk7.ru/
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