НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 17 ФЕВРАЛЯ
20.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 36 | Автор: Сергей Скляров
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Провозглашенная Донецкая народная республика планирует провести отвод сил и средств от линии соприкосновения во вторник, 21 февраля. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.
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Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.
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