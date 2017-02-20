СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

В Железногорске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину



Смертельное ДТП произошло сегодня на проспекте Ленинградском в районе магазина «Эскадра». Сообщение поступило в полицию в 10.07.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, женщина 1950 года рождения стояла на разделительной полосе, как только пригородный автобус приблизился, она начала движение.

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия. Виновник аварии пока не установлен.

Очевидцы выложили в соцсеть ВКонтакте фото происшествия.

фото: vk.com/autosport26