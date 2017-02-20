Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
20.02.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске на пешеходном переходе в районе магазина "Эскадра" насмерть
ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
20.02.17 | Главные темы / Cобытия
Красноярск попал в топ-10 самых дорогих городов России
ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ

ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ
20.02.17 | Главные темы / Происшествия
В Железногорске из окна стационара выбросился мужчина
ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ…

ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ…
20.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский долгострой на Ленинградском, 18Г перешел в разряд активной
МАНДАТ СДАН

МАНДАТ СДАН
19.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский депутат от партии «Яблоко» Геннадий Баховцев подал

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

20.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 45 | Автор: Татьяна Фирсова

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

В Железногорске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину


Смертельное ДТП произошло сегодня на проспекте Ленинградском в районе магазина «Эскадра». Сообщение поступило в полицию в 10.07.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, женщина 1950 года рождения стояла на разделительной полосе, как только пригородный автобус приблизился, она начала движение.
В настоящее время устанавливаются все детали происшествия. Виновник аварии пока не установлен.  
Очевидцы выложили в соцсеть ВКонтакте фото происшествия.

фото: vk.com/autosport26



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗЕБРА НЕ СПАСЛА

ЗЕБРА НЕ СПАСЛА
13 января 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
По словам очевидцев, вчера вечером в Железногорске произошли два наезда на пешеходов
СБИЛИ НА ЗЕБРЕ

СБИЛИ НА ЗЕБРЕ
7 октября 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Пожилая женщина попала под колеса на пешеходном переходе
НЕ РВИ, ПРИТОРМОЗИ!

НЕ РВИ, ПРИТОРМОЗИ!
3 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сегодня в районе магазина «Мир бытовой техники» на ул. Советской сбили женщину
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК ВОДИТЕЛЯ!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК ВОДИТЕЛЯ!
17 декабря 2014 | Раздел: Происшествия
••• 14-летнего подростка сбили на пешеходном переходе

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

феликс, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Феликс, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Александр, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Вольдемар, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР 
Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА
Иван, в новости: ЗАЧИСТКА
Гость Гость, в новости: ЗАЧИСТКА
ГТС, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Украинский депутат предложил план снятия санкций с России
Украинский депутат Андрей Артеменко подготовил предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с Москвы.

Главный прогнозист покидает Минэкономразвития
Замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев уходит в отставку, свое решение он подтвердил газете «Известия».

Батальон «Сомали» возглавил Сынок
Новым командиром батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал Егор Волчков (позывной Сынок), сообщает портал online.ua. Ранее 26–летний Волчков являлся заместителем начальником штаба батальона.

Нападение на брата Ким Чен Ына попало на видео
Записи в камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы в воскресенье, 19 февраля в YouTube.

Россиянке в Тайланде грозит тюрьма за кормление рыб хлебом
Российская туристка задержана морской полицией провинции Пхукет в Таиланде за кормление рыбы хлебом у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета, сообщает в понедельник интернет-версия Phuket Gazette. 53-летняя Ольга Смирнова была…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

НАГРЕЛИ СТАРУШКУ ТЕПЕРЬ ОНА ФЕРРИС СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ! НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ ПРИЕХАЛИ! УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Февраль 2017 (107)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (183)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.