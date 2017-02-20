СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
20.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 45 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
Смертельное ДТП произошло сегодня на проспекте Ленинградском в районе магазина «Эскадра». Сообщение поступило в полицию в 10.07.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, женщина 1950 года рождения стояла на разделительной полосе, как только пригородный автобус приблизился, она начала движение.
В настоящее время устанавливаются все детали происшествия. Виновник аварии пока не установлен.
Очевидцы выложили в соцсеть ВКонтакте фото происшествия.
фото: vk.com/autosport26
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