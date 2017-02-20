ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

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20.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Галина Процкая

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Красноярск оказался на 8 месте в России в перечне дорогих городов для жизни

Об этом 20 февраля в своем исследовании рассказало издание РБК.
В тройку лидеров по дороговизне товаров для населения за 3 квартал прошлого года вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар с индексами 177, 141 и 132 соответственно.

Красноярск оказался в перечне на 8 месте с индексом 110, пропустив вперед Новосибирск и Иркутск. При этом аналитики отметили, что в Москве наблюдался самый большой рост стоимости «корзины потребления» — +2,3, для Красноярска этот показатель составляет всего +0,4, а в Ростове-на-Дону, который оказался на 4 месте в списке стоимость товаров наоборот снизилась — показатель равен −2,5.

Как пояснили разработчики, индекс представляет собой средневзвешенное отклонение цен на товары в городе по сравнению с ранее высчитанной «средней» корзиной по всем городам. Значение индекса, превышающее 100, говорит о том, что уровень цен в населенном пункте выше среднего: чем крупнее итоговый показатель, тем дороже стоимость жизни в городе — участнике исследования.

Рассчитывали его на основе объявлений на сайте объяснений Avito, чтобы получить данные о ценах на вторичном рынке по 31 категории популярных товаров в 36 городах с населением более 500 тыс. человек, сообщает Newslab.ru



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