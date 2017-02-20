ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ

Украинский депутат Андрей Артеменко подготовил предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с Москвы.Замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев уходит в отставку, свое решение он подтвердил газете «Известия».Новым командиром батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал Егор Волчков (позывной Сынок), сообщает портал online.ua. Ранее 26–летний Волчков являлся заместителем начальником штаба батальона.Записи в камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы в воскресенье, 19 февраля в YouTube.Российская туристка задержана морской полицией провинции Пхукет в Таиланде за кормление рыбы хлебом у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета, сообщает в понедельник интернет-версия Phuket Gazette. 53-летняя Ольга Смирнова была…