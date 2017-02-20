ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ
20.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске из окна стационара выбросился мужчина
Как прокомментировали происшествие в железногорской полиции, мужчина 1989 года рождения попал в больницу 12 февраля с ножевым ранением.
Накануне вечером он поднялся на 12 этаж стационара и прыгнул вниз. Снег смягчил падение, мужчина остался жив, находится в реанимации.
Причины такого поступка неизвестны, сообщили в полиции.
Источник:ГиГ
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