ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ…

Железногорский долгострой на Ленинградском, 18Г перешел в разряд активной стройки

Дольщикам недостроенного дома на пр. Ленинградский, 18 Г, кажется, улыбнулась фортуна. Многоквартирная высотка, возведение которой затянулось на годы, вошла в активную строительную фазу.

Напомним, строить кирпичную многоэтажку СК «Енисей» (директор Александр Богородский) начала в еще в 2014 году. Процесс периодически замирал, а сроки сдачи переносились. На дворе 2017 год, а дольщики, как в той пословице, три года обещанного ждут.

И вот для отчаявшихся владельцев квартир все-таки повеял ветер надежды. В прошлом году в ситуацию вмешалась городская администрация и директор СК «Енисей» нашел средства и ресурсы на продолжение строительства дома. Работа закипела. Администрация ЗАТО Железногорск в свою очередь выполнила ряд необходимых обязательств. К будущей новостройке за счет муниципалитета были проведены сети отопления водо и электроснабжения. Строительство на контроле у главы администрации Сергея Пешкова и его первого зама Сергея Проскурнина.

В минувшую пятницу они посетили объект с проверкой. Как доложил Александр Богородский работа кипит.

Первую очередь дома с 1 по 4 подъезд сдадим к июню 2017 года. Проведем заселение, параллельно будем завершать вторую очередь дома с 5- 7 подъезд. Ежедневно на объекте трудятся от 30 до 60 человек. Работают даже в 30-градусные морозы. Отопление подведено, укрепляем тепловой контур, приступили к чистовой отделке. Устанавливаем в квартирах перегородки, радиаторы отопления.

Директор СК «Енисей» ручается за качество, гарантийный срок 5 лет.

Терпели три года, осталось чуть-чуть. Подождем, - говорит дольщик Александр Капелько.

После сдачи дома подрядчик проведет благоустройство территории. В планах у администрации строительство подъездной дороги к дому.