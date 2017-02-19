ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ…
Железногорский долгострой на Ленинградском, 18Г перешел в разряд активной стройки
Дольщикам недостроенного дома на пр. Ленинградский, 18 Г, кажется, улыбнулась фортуна. Многоквартирная высотка, возведение которой затянулось на годы, вошла в активную строительную фазу.
Напомним, строить кирпичную многоэтажку СК «Енисей» (директор Александр Богородский) начала в еще в 2014 году. Процесс периодически замирал, а сроки сдачи переносились. На дворе 2017 год, а дольщики, как в той пословице, три года обещанного ждут.
И вот для отчаявшихся владельцев квартир все-таки повеял ветер надежды. В прошлом году в ситуацию вмешалась городская администрация и директор СК «Енисей» нашел средства и ресурсы на продолжение строительства дома. Работа закипела. Администрация ЗАТО Железногорск в свою очередь выполнила ряд необходимых обязательств. К будущей новостройке за счет муниципалитета были проведены сети отопления водо и электроснабжения. Строительство на контроле у главы администрации Сергея Пешкова и его первого зама Сергея Проскурнина.
В минувшую пятницу они посетили объект с проверкой. Как доложил Александр Богородский работа кипит.
Директор СК «Енисей» ручается за качество, гарантийный срок 5 лет.
После сдачи дома подрядчик проведет благоустройство территории. В планах у администрации строительство подъездной дороги к дому.
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