ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017 ВИДЕОВЕРСИЯ

В пятницу, 17 февраля, падение российской валюты усилилось после заявления министра экономического развития Максима Орешкина, сообщает «Интерфакс».Блокпост в Бахмуте Донецкой области (подконтрольная Киеву территория), организованный участниками блокады железнодорожных путей, окружен спецназом министерства внутренних дел Украины.В четверг, 16 февраля, на Ровенской АЭС был остановлен реактор из-за сбоя турбогенератора, сообщается на сайте компании «Энергоатом».В развитии Крыма власти региона будут опираться на опыт Кипра, сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, слова которого приводит RNS.Ополченцы могут освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, слова которого приводит «Интерфакс».