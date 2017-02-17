ЖИТЕЛИ СТРАНЫ «СПАРТ»

В железногорском Центре Досуга прошло открытие XV зимних Спартианских игр

Название «Спартианские» связано не с древнегреческим городом Спарта, а со словом «СПАРТ» («SpArt»), которое придумано автором Игр профессором В.И. Столяровым, и расшифровывается как «Соревнование Поклонников Активного Разностороннего Творчества».

Начиная с этого года Спартианские игры посвящены предстоящей зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. В железногорских играх принимают участие 12 команд, в их числе из Красноярска и Сосновоборска. Участники необычных игр – это воспитанники детских домов, районных клубов, детских спортивных школ и даже представители семейных команд.

Сегодня ребята представляют свои творческие номера, а завтра сразятся в спортивных соревнованиях.

Уникальность Спартианских игр заключается в смешении традиционного спорта с искусством и другими видами творческой деятельности, что способствует целостному развитию личности.

По итогам двух дней будут определены победители, и каждому участнику вручат памятную медаль.