ЖИТЕЛИ СТРАНЫ «СПАРТ»
В железногорском Центре Досуга прошло открытие XV зимних Спартианских игр
Название «Спартианские» связано не с древнегреческим городом Спарта, а со словом «СПАРТ» («SpArt»), которое придумано автором Игр профессором В.И. Столяровым, и расшифровывается как «Соревнование Поклонников Активного Разностороннего Творчества».
Начиная с этого года Спартианские игры посвящены предстоящей зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. В железногорских играх принимают участие 12 команд, в их числе из Красноярска и Сосновоборска. Участники необычных игр – это воспитанники детских домов, районных клубов, детских спортивных школ и даже представители семейных команд.
Сегодня ребята представляют свои творческие номера, а завтра сразятся в спортивных соревнованиях.
Уникальность Спартианских игр заключается в смешении традиционного спорта с искусством и другими видами творческой деятельности, что способствует целостному развитию личности.
По итогам двух дней будут определены победители, и каждому участнику вручат памятную медаль.
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