ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ФЕВРАЛЯ
18.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
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Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что считает решение президента РФ Владимира Путина о временном признании документов жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей «нарушением международного права», сообщает ТАСС.
В ДНР и ЛНР отреагировали на указ Путина
Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Россию и президента Путина за официальное признание паспортов и документов, выданных жителям Донбасса Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров уличил Могерини в оговорке «по Фрейду»
Глава МИД РФ Сергей Лавров услышал «оговорку по Фрейду» от главы внешнеполитической миссии Евросоюза Федерики Могерини.
Россию посоветовали уважать как «мировую державу»
На полях конференции по безопасности в Мюнхене свое мнение о роли России в мире высказал экс-министр национальной безопасности США Майкл Чертофф.
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Указ о признании Россией документов жителей отдельных районов Донбасса будет действовать до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договорённости.
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