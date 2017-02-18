ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ФЕВРАЛЯ

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что считает решение президента РФ Владимира Путина о временном признании документов жителей отдельных регионов Донецкой и Луганской областей «нарушением международного права», сообщает ТАСС.Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Россию и президента Путина за официальное признание паспортов и документов, выданных жителям Донбасса Об этом сообщает РИА Новости.Глава МИД РФ Сергей Лавров услышал «оговорку по Фрейду» от главы внешнеполитической миссии Евросоюза Федерики Могерини.На полях конференции по безопасности в Мюнхене свое мнение о роли России в мире высказал экс-министр национальной безопасности США Майкл Чертофф.Указ о признании Россией документов жителей отдельных районов Донбасса будет действовать до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договорённости.