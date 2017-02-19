ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ФЕВРАЛЯ
19.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Сергей Скляров
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Власти Швеции просят руководство США пояснить слова президента США Дональда Трампа, заявившего о проблемах, с которыми столкнулась Швеция из-за мигрантов 17 февраля, заявила официальный представитель шведского министерства иностранных дел Катарина…
Опять она: виновник смертельного ДТП на Porsche дружит с Марой Багдасарян
Водитель автомобиля Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве, знаком со скандально известной любительницей уличных гонок с грубыми нарушениями ПДД Марой Багдасарян. Об этом свидетельствуют данные соцсетей.
Рогозин: наши ракеты разорвут оборону США
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о возможностях новых российских межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, разрабатываемое сейчас оружие способно преодолеть любую оборону США, сообщает ТАСС.
Украинские радикалы пригрозили блокировать железнодорожное сообщение с РФ
Железнодорожное сообщение Украины с Россией может быть заблокировано также, как сообщение Украины с территорией Донбасса. Об этом заявил участник блокады народный депутат Украины Семен Семенченко, сообщает «Интерфакс-Украина».
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