ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ФЕВРАЛЯ

Председатель меджлиса Ирана Али Лариджани заявил о намерении страны создать в регионе стратегический союз с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Mayadeen.Власти Швеции просят руководство США пояснить слова президента США Дональда Трампа, заявившего о проблемах, с которыми столкнулась Швеция из-за мигрантов 17 февраля, заявила официальный представитель шведского министерства иностранных дел Катарина…Водитель автомобиля Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве, знаком со скандально известной любительницей уличных гонок с грубыми нарушениями ПДД Марой Багдасарян. Об этом свидетельствуют данные соцсетей.Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о возможностях новых российских межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, разрабатываемое сейчас оружие способно преодолеть любую оборону США, сообщает ТАСС.Железнодорожное сообщение Украины с Россией может быть заблокировано также, как сообщение Украины с территорией Донбасса. Об этом заявил участник блокады народный депутат Украины Семен Семенченко, сообщает «Интерфакс-Украина».