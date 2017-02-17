ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 10 ФЕВРАЛЯ
17.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
10 февраля 2017 | Раздел: Видео / Телепередачи
3 февраля 2017 | Раздел: Видео / Телепередачи
24 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
28 мая 2015 | Раздел: Видео / Телепередачи
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Александр, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Жека, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
Татьяна Зимина, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
Вольдемар, в новости: ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна Зимина, в новости: ЗАЧИСТКА
Иван, в новости: ЗАЧИСТКА
Гость Гость, в новости: ЗАЧИСТКА
ГТС, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Татьяна Фирсова, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Гость Гость, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
НОВОСТИ ЧАСА
Орешкин обрушил курс рубля
В пятницу, 17 февраля, падение российской валюты усилилось после заявления министра экономического развития Максима Орешкина, сообщает «Интерфакс».
Кровь за кровь: Участники блокады Донбасса пообещали ответить в случае штурма
Блокпост в Бахмуте Донецкой области (подконтрольная Киеву территория), организованный участниками блокады железнодорожных путей, окружен спецназом министерства внутренних дел Украины.
При запуске энергоблока Ровенской АЭС произошёл сбой
В четверг, 16 февраля, на Ровенской АЭС был остановлен реактор из-за сбоя турбогенератора, сообщается на сайте компании «Энергоатом».
Крым превратят в «российский Кипр»
В развитии Крыма власти региона будут опираться на опыт Кипра, сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, слова которого приводит RNS.
Захарченко готов освободить Донбасс военным путем
Ополченцы могут освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, слова которого приводит «Интерфакс».
В пятницу, 17 февраля, падение российской валюты усилилось после заявления министра экономического развития Максима Орешкина, сообщает «Интерфакс».
Кровь за кровь: Участники блокады Донбасса пообещали ответить в случае штурма
Блокпост в Бахмуте Донецкой области (подконтрольная Киеву территория), организованный участниками блокады железнодорожных путей, окружен спецназом министерства внутренних дел Украины.
При запуске энергоблока Ровенской АЭС произошёл сбой
В четверг, 16 февраля, на Ровенской АЭС был остановлен реактор из-за сбоя турбогенератора, сообщается на сайте компании «Энергоатом».
Крым превратят в «российский Кипр»
В развитии Крыма власти региона будут опираться на опыт Кипра, сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, слова которого приводит RNS.
Захарченко готов освободить Донбасс военным путем
Ополченцы могут освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, слова которого приводит «Интерфакс».
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>