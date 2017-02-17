МУЖСКОЙ ДЕНЬ
Железногорск готовится к празднованию Дня защитника Отечества
Мероприятия праздника обсудили представители войсковых частей, городских учреждений, общественных организаций 16 февраля в городской администрации на организационном комитете под председательством Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергея Пешкова.
В рамках празднования Дня защитника Отечества в Железногорске пройдут культурные и спортивные мероприятия, встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и вооруженных сил. В войсковых частях пройдут Дни открытых дверей для старшеклассников.
Основным мероприятием станет торжественное собрание в городском Дворце культуры 22 февраля, где для ветеранов, военнослужащих, курсантов, кадетов и школьников пройдет концерт и награждение благодарственными письмами Главы ЗАТО г.Железногорск. Начало мероприятия в 17.00.
В этот же день в 16.00 к памятнику «Участникам боевых действий» будут возложены цветы, сообщает муниципальный портал.
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