СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!

Железогорское муниципальное предприятие ГЖКУ может снизить стоимость жилищной услуги



Такой вывод озвучил председатель контрольно-ревизионной службы Владимир Лифанов на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 16 февраля. Для снижения и торможения роста стоимости жилищной услуги у ГЖКУ резервов предостаточно, сказал он.



- Проверка предприятия показала, что резервов для повышения эффективности его деятельности и соответственно снижения или, как минимум, торможения роста платы за жилищную услугу, предостаточно.

- Управляемость МП ГЖКУ хорошая и контроль тоже. Важно обеспечить конкурентоспособность предприятия, чтобы оно долго работало на рынке. Поэтому надо повышать его эффективность, - сказал Владимир Лифанов.

К примеру, кассиры ГЖКУ напряженно работают максимум 5-7 дней в месяц. В остальное время принимают платежи по ¼ - 1/5 от своей нормы. То же самое и с кладовщиками: проводится очень мало операций по выдаче и приему материальных ценностей в ЖЭКах. Конечно здесь нужна оптимизация затрат. Людей необходимо либо загружать дополнительной работой, либо сокращать.По словам Владимира Лифанова, оптовые закупки ГСМ, сантехнических изделий проводились в прошлом году у единственного поставщика. Это не позволяло снизить цену. Сейчас муниципальные предприятия перевели на 44 ФЗ, который позволит это делать. Кроме того, у ГЖКУ достаточно много пустующих и избыточных помещений, затраты на их содержание включены в жилищную услугу и ложатся на население. Помещения следует или сдавать в аренду, или выводить из оборота предприятия.

фото ГиГ