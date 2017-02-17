ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА

В начале марта Красноярск может посетить президент РФ Владимир Путин

Такая информация появилась в местных СМИ. Сообщается, что целью визита главы государства станет проверка подготовки Красноярска к Универсиаде-2019 и инспекция строящихся объектов всемирных студенческих игр.



В последний раз Путин посещал Красноярский край в 2013 году — тем летом он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский», а в сентябре делал короткую остановку в Красноярске по пути из Владивостока в Курган. В 2012 году президент принимал участие в Красноярском экономическом форуме, а в 2010 году отмечал здесь День знаний.



Отметим, что в 2013 году визит Путина на стройки олимпийских объектов в Сочи закончился уголовным делом в отношении руководителей компаний «Курорты Северного Кавказа» и «Красная Поляна», сообщает Newslab.