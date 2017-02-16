РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 ФЕВРАЛЯ
16.02.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
В программе - руководитель Управления образования Железногорска ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН
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НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
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