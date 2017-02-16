ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ

Старший лейтенант внутренней службы Иван Бобренев удостоен медали «За отвагу на пожаре»

Награду офицеру вручил лично глава чрезвычайного министерства Владимир Андреевич Пучков. Выпускник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России 2014 года Иван Бобренев проходит службу в Алтайском крае в должности начальника караула пожарно-спасательной части.

В декабре 2016 года он принимал участие в ликвидации крупного пожара на производственном предприятии. В здании горела электромастерская, цех был заполнен дымом, языки пламени вырывались на фасад, огонь грозил перекинуться на соседние помещения. Очаг пожара находился в глубине здания с узкими проходами. Находиться в помещении было невыносимо из-за высоких температур и токсичного дыма. Во главе отделения Иван Бобренев шёл в разведку практически вслепую. Именно грамотная разведка обстановки позволила руководителю тушения пожара выбрать решающее направление и предпринять правильные меры для предотвращения взрыва емкостей с ГСМ.

Мы чудом предотвратили взрыв ёмкостей! Случился бы взрыв, последствия были бы необратимыми, и прежде всего, для самих пожарных», - говорит Иван. - Я применил принципы тушения пожара, за которые все пять лет так строго спрашивали в Академии.

«Награда - это очень почётно. Слова благодарности и похвалы тоже приятно слышать, но есть во всём этом что-то большее. Наверное, мои внутренние эмоции, приобретённые уверенность и опыт. Я чувствовал огромную ответственность за подчинённых, осознавал возможные последствия. Был страх! Куда без него? Но всё закончилось благополучно, потому что есть качественная профессиональная подготовка», - поделился впечатлениями старший лейтенант внутренней службы Иван Бобренев.

За мужество и отвагу Иван Бобренев был представлен к ведомственной награде.

Источник: sibpsa.ru