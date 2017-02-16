ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ
Старший лейтенант внутренней службы Иван Бобренев удостоен медали «За отвагу на пожаре»
Награду офицеру вручил лично глава чрезвычайного министерства Владимир Андреевич Пучков. Выпускник Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России 2014 года Иван Бобренев проходит службу в Алтайском крае в должности начальника караула пожарно-спасательной части.
В декабре 2016 года он принимал участие в ликвидации крупного пожара на производственном предприятии. В здании горела электромастерская, цех был заполнен дымом, языки пламени вырывались на фасад, огонь грозил перекинуться на соседние помещения. Очаг пожара находился в глубине здания с узкими проходами. Находиться в помещении было невыносимо из-за высоких температур и токсичного дыма. Во главе отделения Иван Бобренев шёл в разведку практически вслепую. Именно грамотная разведка обстановки позволила руководителю тушения пожара выбрать решающее направление и предпринять правильные меры для предотвращения взрыва емкостей с ГСМ.
За мужество и отвагу Иван Бобренев был представлен к ведомственной награде.
Источник: sibpsa.ru
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