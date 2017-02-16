ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ

МИД России предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран. Отмечается, что в ряде стран возможно задержание или арест граждан России по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб.Оставшиеся из-за блокады без работы жители Донбасса пополняют ряды ополчения ДНР и ЛНР, сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что укрепление российской валюты — это удар по отечественной экономике. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».Ученые выяснили максимально возможный возраст человека. По их мнению, биологический потенциал человеческого организма позволяет достигать возраста 500 лет. Хотели бы жить 500 лет?