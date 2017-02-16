НОВЫЙ СКАЛОДРОМ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

В Молодежном центре появится скалодром

Зал для занятий альпинизмом создан с учетом современных тенденций и содержит более 20 различных трасс. Площадь нового скалодрома — около 150 квадратных метров лазательных поверхностей. Такое спортивное сооружение появится благодаря поддержке молодежного центра, руководителя проекта Сергея Лебедева, безвозмездной работе волонтеров и спонсорской помощи.

Единовременная проходимость составляет 10 человек. Зал станет площадкой для получения первоначальных навыков скалолазания, проведения тренировок и подготовки к различным соревнованиям. Минимальный возраст для занятий альпинизмом - 6 лет.

Открытие состоится 21 февраля в 18:00.