НОВЫЙ СКАЛОДРОМ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
16.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 24 | Автор: Наталья Кокорина
В Молодежном центре появится скалодром
Зал для занятий альпинизмом создан с учетом современных тенденций и содержит более 20 различных трасс. Площадь нового скалодрома — около 150 квадратных метров лазательных поверхностей. Такое спортивное сооружение появится благодаря поддержке молодежного центра, руководителя проекта Сергея Лебедева, безвозмездной работе волонтеров и спонсорской помощи.
Единовременная проходимость составляет 10 человек. Зал станет площадкой для получения первоначальных навыков скалолазания, проведения тренировок и подготовки к различным соревнованиям. Минимальный возраст для занятий альпинизмом - 6 лет.
Открытие состоится 21 февраля в 18:00.
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