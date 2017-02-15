МЫ ЗНАЕМ, САДУ ЦВЕСТЬ!

В железногорском парке к лету появятся новые детские площадки

К Дню защиты детей обновят и расширят игровую площадку в «Ляля-парке» у зоосада. Здесь появятся комплексы для деток с ограниченными возможностями. Неподалеку в лесной зоне поставят уличную спортивную площадку «Юниор» из 10 тренажеров.

Директор городского парка культуры и отдыха им. Кирова Ирина Кислова:

- Тренажерная площадка будет под навесом. Спортивное пространство для семейного отдыха оснастим ограждением, удобными лавочками, кабинками, где можно будет оставить одежду, сумки. Установим стойки для велосипедов. В дальнейшем число тренажеров обязательно увеличим.

Реализовать творческие планы городской парк сможет в рамках 5 млн. рублей, которые Железногорск получил в 2016 году от Росатом, как лучший закрытый город. В планах дирекции парка установить несколько видовых беседок в стиле прошлых лет и разбить новую аллею «Комсомольскую». Все эти смелые идеи смогут стать реальностью, при условии, что город победит в грантовом конкурсе Единой России «Парки малых городов».

Проекты уже готовы, но конкуренция высокая. На грант претендуют 10 городов.

Заместитель председателя Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Коновалов:

- Один из важных аспектов – заинтересованность горожан в реализации идей, предложенных парком. Если железногорцы нас поддержат, мы будем отстаивать проекты на конкурсе добиваться финансирования. На кону стоят около 2,5 млн. рублей.

Тенденция развития привлекательности городского парка и комфортности Железногорска - приоритетные задачи, которые стоят перед городской властью. В ближайших планах глобальная реконструкция уличного пространства в районе Центра досуга на Ленинградском. Вместо скучной улицы здесь появятся прогулочный бульвар, детские игровые зоны, лавочки и зеленые насаждения.

- Будем делать город лучше и для старшего поколения, и для молодежи, - подчеркнул глава ЗАТО Вадим Медведев.