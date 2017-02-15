МЫ ЗНАЕМ, САДУ ЦВЕСТЬ!
В железногорском парке к лету появятся новые детские площадки
К Дню защиты детей обновят и расширят игровую площадку в «Ляля-парке» у зоосада. Здесь появятся комплексы для деток с ограниченными возможностями. Неподалеку в лесной зоне поставят уличную спортивную площадку «Юниор» из 10 тренажеров.
Директор городского парка культуры и отдыха им. Кирова Ирина Кислова:
Реализовать творческие планы городской парк сможет в рамках 5 млн. рублей, которые Железногорск получил в 2016 году от Росатом, как лучший закрытый город. В планах дирекции парка установить несколько видовых беседок в стиле прошлых лет и разбить новую аллею «Комсомольскую». Все эти смелые идеи смогут стать реальностью, при условии, что город победит в грантовом конкурсе Единой России «Парки малых городов».
Проекты уже готовы, но конкуренция высокая. На грант претендуют 10 городов.
Заместитель председателя Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анатолий Коновалов:
Тенденция развития привлекательности городского парка и комфортности Железногорска - приоритетные задачи, которые стоят перед городской властью. В ближайших планах глобальная реконструкция уличного пространства в районе Центра досуга на Ленинградском. Вместо скучной улицы здесь появятся прогулочный бульвар, детские игровые зоны, лавочки и зеленые насаждения.
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