РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 ФЕВРАЛЯ
15.02.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
• Дорогу молодым
• Большие планы
• Суперлига триатлона
• Скалодром в МЦ
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Доминиканских журналистов убили в прямом эфире
В Доминиканской республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое журналистов. Об этом сообщает местное издание Peru 21. Во время эфира радиоведущий также вел прямую трансляцию в Facebook.
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Матвиенко заявила о договоренности по встрече Путина и Трампа
Договорённость о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду.
Рубль резко отреагировал на сообщения о встрече Путина с Орешкиным
Курс доллара вырос почти на рубль на новостях о встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщают «Ведомости». На встрече планируется обсудить укрепление рубля.
Источник: новых отставок губернаторов не будет
С уходом главы Карелии Александра Худилайнена череда досрочных отставок в губернаторском корпусе закончилась до очередных региональных выборов 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах.
В Доминиканской республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое журналистов. Об этом сообщает местное издание Peru 21. Во время эфира радиоведущий также вел прямую трансляцию в Facebook.
Минобороны показало истребитель Су-35С в действии
Минобороны России опубликовало в социальных сетях и на канале Youtube видео о сверхманевренном истребителе Су-35, поступающем на вооружение Воздушно-космических сил РФ. В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое…
Матвиенко заявила о договоренности по встрече Путина и Трампа
Договорённость о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду.
Рубль резко отреагировал на сообщения о встрече Путина с Орешкиным
Курс доллара вырос почти на рубль на новостях о встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщают «Ведомости». На встрече планируется обсудить укрепление рубля.
Источник: новых отставок губернаторов не будет
С уходом главы Карелии Александра Худилайнена череда досрочных отставок в губернаторском корпусе закончилась до очередных региональных выборов 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
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