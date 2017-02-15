ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР

В Железногорске на Ленинградском бульваре появится новый фонтан за три миллиона рублей



Такая информация прозвучала сегодня на общественном совете при главе ЗАТО. Мэр города Вадим Медведев вместе руководителями технических служб обсудили план благоустройства «Ленинградского бульвара» - именно так назвали горожане территорию, включающую площадь за магазином «Балтийский», лицей №103 «Гармония» и школу № 100.



Перед советом с большим докладом выступил главный архитектор Сергей Добролюбов, который предложил установить фонтана на площади за «Балтийским», озеленить газоны вокруг торгового центра, установить новые скамейки и тумбы-афиши. Около Центра Досуга планируют высадить деревья, создать игровую зону для детей. У школы №100 разместят спортивную площадку с тренажерами. Перед советом с большим докладом выступил главный архитектор Сергей Добролюбов, который предложил установить фонтана на площади за «Балтийским», озеленить газоны вокруг торгового центра, установить новые скамейки и тумбы-афиши. Около Центра Досуга планируют высадить деревья, создать игровую зону для детей. У школы №100 разместят спортивную площадку с тренажерами.



Конечной целью всех улучшений должен стать удобный выход к так называемой «народной» дорожке вокруг озера и превратить в цветущую аллею зону под мостом на улице 60 лет ВЛКСМ.



Проект по благоустройству планируется осуществить в течении трех лет.