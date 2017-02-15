ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР
15.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Анна Тищук
В Железногорске на Ленинградском бульваре появится новый фонтан за три миллиона рублей
Такая информация прозвучала сегодня на общественном совете при главе ЗАТО. Мэр города Вадим Медведев вместе руководителями технических служб обсудили план благоустройства «Ленинградского бульвара» - именно так назвали горожане территорию, включающую площадь за магазином «Балтийский», лицей №103 «Гармония» и школу № 100.
Конечной целью всех улучшений должен стать удобный выход к так называемой «народной» дорожке вокруг озера и превратить в цветущую аллею зону под мостом на улице 60 лет ВЛКСМ.
Проект по благоустройству планируется осуществить в течении трех лет.
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