ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ

В Доминиканской республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое журналистов. Об этом сообщает местное издание Peru 21. Во время эфира радиоведущий также вел прямую трансляцию в Facebook.Минобороны России опубликовало в социальных сетях и на канале Youtube видео о сверхманевренном истребителе Су-35, поступающем на вооружение Воздушно-космических сил РФ. В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое…Договорённость о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду.Курс доллара вырос почти на рубль на новостях о встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщают «Ведомости». На встрече планируется обсудить укрепление рубля.С уходом главы Карелии Александра Худилайнена череда досрочных отставок в губернаторском корпусе закончилась до очередных региональных выборов 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах.