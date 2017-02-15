ПОМНИМ АФГАН
В Железногорске сегодня прошел митинг, посвященный 28 годовщине вывода Советских войск из Афганистана
Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные двадцать восьмой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. День вывода войск из Афганистана – это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. В Афганистане в военных действиях участвовали и железногорцы: Владимир Галковский, Виталий Оспищев, Олег Фомин покоятся на Аллее Славы на городском кладбище.
Но в этот день вспоминают и тех, кто воевал, погиб или умер от ран в других горячих точках. В чеченской кампании погибли наши парни Максим Камышев и Владимир Власов.
Сегодня у памятника воина-интернационалиста прошел митинг с возложением цветов. Почтить память павших пришли ветераны-афганцы, родственники погибших, представители администрации, духовенство, военные, спасатели и простые горожане.
Фото:Натальи Булгак
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