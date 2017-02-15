Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
МЫ ЗНАЕМ, САДУ ЦВЕСТЬ!

МЫ ЗНАЕМ, САДУ ЦВЕСТЬ!
15.02.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорском парке к лету появятся новые детские площадки
ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ БУЛЬВАР 
15.02.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске на Ленинградском бульваре появится новый фонтан за три миллиона
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ
15.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 16 февраля представляет Анна Тищук
ПОМНИМ АФГАН

ПОМНИМ АФГАН
15.02.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сегодня прошел митинг, посвященный 28 годовщине вывода

"ПРОФYESИЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ"
15.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский Центр занятости примет участие в краевом фестивале

ПОМНИМ АФГАН

15.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Кокорина

ПОМНИМ АФГАН

В Железногорске сегодня прошел митинг, посвященный 28 годовщине вывода Советских войск из Афганистана

Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные двадцать восьмой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

ПОМНИМ АФГАН

15 февраля 1989 закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. День вывода войск из Афганистана – это, и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. В Афганистане в военных действиях участвовали и железногорцы: Владимир Галковский, Виталий Оспищев, Олег Фомин покоятся на Аллее Славы на городском кладбище.

Но в этот день вспоминают и тех, кто воевал, погиб или умер от ран в других горячих точках. В чеченской кампании погибли наши парни Максим Камышев и Владимир Власов.  

Сегодня у памятника воина-интернационалиста прошел митинг с возложением цветов. Почтить память павших пришли ветераны-афганцы, родственники погибших, представители администрации, духовенство, военные, спасатели и простые горожане.

Фото:Натальи Булгак



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО
15 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске отметили 27-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана 
ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
15 февраля 2013 | Раздел: Cобытия
••• Сегодня отмечается 24 годовщина вывода советских войск из Афганистана
МЫ ПОМНИМ АФГАНИСТАН

МЫ ПОМНИМ АФГАНИСТАН
25 января 2011 | Раздел: Cобытия
••• 15 февраля Россия отметит 22-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Жертвами необъявленной войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих, не менее 100 тысяч афганцев.
МЫ ПОМНИМ ЭТОТ ДЕНЬ

МЫ ПОМНИМ ЭТОТ ДЕНЬ
15 февраля 2010 | Раздел: Cобытия
••• Россия отметила 21-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В Железногорске в настоящее время проживают 70 воинов-интернационалистов.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА
Иван, в новости: ЗАЧИСТКА
Гость Гость, в новости: ЗАЧИСТКА
ГТС, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Гость Гость, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Житель, в новости: ПРИЕХАЛИ!
Житель, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Гость Гость, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Доминиканских журналистов убили в прямом эфире
В Доминиканской республике в ходе прямого радиоэфира были застрелены двое журналистов. Об этом сообщает местное издание Peru 21. Во время эфира радиоведущий также вел прямую трансляцию в Facebook.

Минобороны показало истребитель Су-35С в действии
Минобороны России опубликовало в социальных сетях и на канале Youtube видео о сверхманевренном истребителе Су-35, поступающем на вооружение Воздушно-космических сил РФ. В декабре 2016 года четыре самолета заступили на боевое…

Матвиенко заявила о договоренности по встрече Путина и Трампа
Договорённость о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду.

Рубль резко отреагировал на сообщения о встрече Путина с Орешкиным
Курс доллара вырос почти на рубль на новостях о встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщают «Ведомости». На встрече планируется обсудить укрепление рубля.

Источник: новых отставок губернаторов не будет
С уходом главы Карелии Александра Худилайнена череда досрочных отставок в губернаторском корпусе закончилась до очередных региональных выборов 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

НАГРЕЛИ СТАРУШКУ ТЕПЕРЬ ОНА ФЕРРИС НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ ПРИЕХАЛИ! УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД СПЕЦСТРОЙ ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Февраль 2017 (87)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (183)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.