НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 ФЕВРАЛЯ

Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачёв прокомментировал сообщения о том, что Москва нарушила договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД).Управление делами президента России готовит к выходу на рынок продукцию под собственной торговой маркой «Кремлевское качество» в начале апреля.Женщины, подозреваемые в покушении в аэропорту Малайзии на Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, могут быть уже мертвы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в…Минэкономразвития и Минфин предлагают снизить налоги на труд, компенсировав их косвенными налогами — например, повышением НДС на 21%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов…Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике полностью взял на себя ответственность за разгромное поражение от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.