НЕТ - НЕЗАКОННОМУ ОРУЖИЮ!
В УВД Железногорска подведены итоги оперативно-профилактической операции «Оружие»
В течение недели сотрудники полиции проводили проверки соблюдения правил хранения гражданского охотничьего оружия у населения.
Проверялись условия хранения, сроки действия разрешений.
По результатам проверок двое граждан были привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с оружием. В отношении жителя поселка Новый Путь возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов к нарезному оружию. Изъято 9 единиц охотничьего оружия, 26 боеприпасов.
Полицейские напоминают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наступает уголовная и административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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