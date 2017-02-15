ЛУЧШЕ ВСЕХ!
15.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 15 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске состоится традиционное факельное шествие
Грандиозное шоу, давно полюбившееся многим горожанам, развернется 25 февраля. На склоне горы «Молодёжная», в районе лыжной базы «Снежинка», соберутся железногорцы и гости города, чтобы подзарядиться адреналином, впечатлиться от незабываемого зрелища и повеселиться на всю катушку.
Праздничная программа начнётся в 20.30, спуск с горы – 21.00, фейерверк – 21.30. Приглашаются все желающие!
Вниманию автомобилистов – поставить машину на парковку у Кадетского корпуса (футбольное поле) можно будет до 20.00. А откроют выезд оттуда после того, как разойдутся гости и участники – примерно в 22.20. Учитывайте это при выборе места парковки!
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