ЛУЧШЕ ВСЕХ!

В Железногорске состоится традиционное факельное шествие

Грандиозное шоу, давно полюбившееся многим горожанам, развернется 25 февраля. На склоне горы «Молодёжная», в районе лыжной базы «Снежинка», соберутся железногорцы и гости города, чтобы подзарядиться адреналином, впечатлиться от незабываемого зрелища и повеселиться на всю катушку.

Праздничная программа начнётся в 20.30, спуск с горы – 21.00, фейерверк – 21.30. Приглашаются все желающие!

Вниманию автомобилистов – поставить машину на парковку у Кадетского корпуса (футбольное поле) можно будет до 20.00. А откроют выезд оттуда после того, как разойдутся гости и участники – примерно в 22.20. Учитывайте это при выборе места парковки!