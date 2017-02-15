ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
15.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Наталья Кокорина
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-Вопросы межевания внутриквартальных территорий вышли на депутатский уровень. Так можно или нет поставить шлагбаум во дворе, чтобы отгородиться от назойливых автомобилистов?
-ГХК намерен установить в этом году мемориальные доски своим знаменитым сотрудникам Владимиру Кибо и Николаю Грекову. Их сослуживцы, друзья и родные вспоминают о том, какой огромный вклад внесли эти люди в развитие комбината и города.
-Какое место в нашей жизни занимает язык Шекспира? Самое сложное в английском-это начать, считает директор бизнес-центра Светлана Волкова.
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