ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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-Вопросы межевания внутриквартальных территорий вышли на депутатский уровень. Так можно или нет поставить шлагбаум во дворе, чтобы отгородиться от назойливых автомобилистов?

-ГХК намерен установить в этом году мемориальные доски своим знаменитым сотрудникам Владимиру Кибо и Николаю Грекову. Их сослуживцы, друзья и родные вспоминают о том, какой огромный вклад внесли эти люди в развитие комбината и города.

-Какое место в нашей жизни занимает язык Шекспира? Самое сложное в английском-это начать, считает директор бизнес-центра Светлана Волкова.

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