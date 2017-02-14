РАДИОПРОГРАММА ОТ 14 ФЕВРАЛЯ

Камеры сняли момент нападения на инкассаторов на улице Римского-Корсакова в Москве.Научно-исследовательский инженерный институт в Подмосковье завершил разработку корректируемой противолодочной авиабомбы «Загон-2», сообщили в пресс-службе института.Банк России планирует в I квартале 2018 года выпустить пластиковую купюру в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.Синоптики Росгидромета объявили в Москве штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильной гололедицы, передает ТАСС.Следы магнитного поля Земли, «отпечатавшиеся» в глине сосудов библейских времен, раскрыли неожиданные эпизоды повышения и понижения его силы, следов которых ученые не находили в горных породах, говорится в статье…