ВСЕ НА ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ!

Железногорцы принимают участие в первой Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»



Мероприятие проводится сегодня - в Международный день книгодарения - по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения.



Площадками для проведения акции стали два филиала Центральной городской библиотеки имени Горького: детская библиотека (пр. Курчатова,11) и библиотека №6 (ул. Ленина,3).



Идея акции – дарить книги детям, чтобы привить им любовь к чтению и открыть увлекательный мир книжной культуры. Вы можете принести в библиотеку любимые книжки своего детства, издания, которые нравятся вашим детям и внукам, а также классические произведения, которые составляют золотой фонд детской литературы.



Подаренные книги поступят в фонд ЦГБ имени Горького, а также будут переданы Клубу многодетных семей «СемьЯ», который работает на базе библиотеки №6.



