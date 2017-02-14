ВСЕ НА ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ!
Железногорцы принимают участие в первой Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»
Мероприятие проводится сегодня - в Международный день книгодарения - по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения.
Площадками для проведения акции стали два филиала Центральной городской библиотеки имени Горького: детская библиотека (пр. Курчатова,11) и библиотека №6 (ул. Ленина,3).
Идея акции – дарить книги детям, чтобы привить им любовь к чтению и открыть увлекательный мир книжной культуры. Вы можете принести в библиотеку любимые книжки своего детства, издания, которые нравятся вашим детям и внукам, а также классические произведения, которые составляют золотой фонд детской литературы.
Подаренные книги поступят в фонд ЦГБ имени Горького, а также будут переданы Клубу многодетных семей «СемьЯ», который работает на базе библиотеки №6.
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