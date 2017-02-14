МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МП "ГТС" ПРИГЛАШАЕТ

15 и 16 февраля по ул.Восточная, д.3А (ЖЭК-6) будет работать мобильный офис МП «ГТС»

Специалисты муниципального предприятия "Городская телефонная сеть" помогут заполнить заявление на подключение к кабельному телевидению, Интернету и телефону.

Также работники мобильного офиса ответят на вопросы горожан и дадут подробные консультации по предлагаемым услугам связи.

При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок: 76-50-00.