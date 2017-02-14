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ХОККЕЙ В МУЖСКОЙ ДЕНЬ

14.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

ХОККЕЙ В МУЖСКОЙ ДЕНЬ

23 февраля на льду встретятся настоящие мужчины – в Железногорске пройдёт пятый юбилейный турнир по хоккею в валенках

Участники будут состязаться в четырёх группах: те, кто умеет играть; те, кто не умеет, но очень хочет проверить свои силы и способности; дети и условно называемая vip-группа. В последней клюшки скрестят команда Железногорска (представители администрации, Совета депутатов и городских предприятий), команда администрации Зеленогорска и команда ветеранов знаменитого хоккейного клуба «Енисей». С собой каждая команда должна прихватить валенки и желание хорошо провести время. Принять участие в турнире могут все желающие, но для этого необходимо зарегистрироваться. 

Сделать это можно по телефонам 89233072008 и 89135298338. Или явиться и сделать заявку на участие в фойе стадиона «Труд» 16 февраля в 18 часов. На льду ждут всех, присоединяйтесь!

По информации пресс-службы Управления по физической культуре и спорту Железногорска



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