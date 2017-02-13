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ЛЫЖНЯ РОССИИ

12 февраля на городском озере прошёл железногорский этап XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

И хотя погода не баловала: с утра термометры показывали минус 24 градуса, железногорцы явились на старт в солидном составе - 651 человек. Жители посёлков тоже не подвели – 195 человек, итого 846 лыжников. Радует, что с каждым годом число участников растёт, уже и до тысячного рубежа недалеко.
По традиции в торжественном открытии праздника приняли участие глава города Вадим Медведев, глава администрации Сергей Пешков и генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. Они же стартовали первыми в так называемой vip-гонке.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Следом на трассу отправились малыши - самой юной спортсменке Эмилии Ляйс всего 3,5 года. Но положенную дистанцию – 500 метров – она прошла от начала до конца. После чего осваивать лыжню вышли учащиеся, студенты и взрослые. Победителей на «Лыжне России» не определяют, однако тройки пришедших первыми получили грамоты и сладкие призы. Ну а солдатская каша и горячий чай достались абсолютно всем.

фото автора Софии Белобровка



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