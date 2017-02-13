НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
13.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
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Кремль анонсировал ответ на иск Украины в ВТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ответить на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ограничению транзита через территорию РФ. Он отметил, что Москва будет применять предусмотренные…
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